Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Barcelona Atletico Madrid maçı saat kaçta?

La Liga’da heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftası bu akşam oynanan maçlarla başladı. Gecenin dikkat çeken mücadelesi ise Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak. La Liga’da liderliği Real Madrid’e kaptıran Barcelona bu akşam konuk edeceği Atletico Madrid’i yenerek liderliği geri almanın planlarını yapıyor. Peki Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç saat kaçta başlayacak? İşte Barcelona-Atletico Madrid maçından detaylar…

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’nın 33. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid’i konuk ediyor. Saat 23.00’da başlayacak Barcelona Atletico Madrid mücadelesi üyelik gerektiren Spor Smart kanalından izlenebilecek.

Ev sahibinde sakatlığı bulunan Ousmane Dembele ile Frenkie de Jong karşılaşmada forma giyemeyecek. Yapılan son antrenmana katılan Sergi Roberto’nun oynayıp oynamayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Konuk ekipte ise sakatlığı bulunan Mario Hermoso ve Sime Vrsaljko ile cezalı Koke ve Stefan Savic mücadelede yer alamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Puig, Messi, Griezmann, Suarez

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Correa, Partey, Llorente, Saul, Felix, Morata

LA LİGA PUAN DURUMU