Anadolu Efes’te Alec Peters ile yollar ayrıldı

Alec Peters’in lacivert beyazlı kulüpten ayrılığına dair yapılan resmi açıklamada, “Rekorlarla dolu mücadelemize verdiğin emekler için teşekkürler Alec. Yeni sezonda başarılar” ifadeleri kullanıldı.

Alec Peters, corona virüsü salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda Anadolu Efes’in formasını giydi.

Peters, THY Avrupa Ligi’nde çıktığı 27 maçta 4,2 sayı ve 2,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Ligde ise 11 müsabakada lacivert-beyazlı formayı giyen ABD’li basketbolcu, 11,3 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.