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Ahmet Nur Çebi’den iş insanlarına ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ‘Bırakmam Seni’ kampanyası kapsamında Beşiktaşlı iş insanlarıyla bir araya gelecek. Çebi bu hafta Rahmi Koç’la buluşarak kampanyaya destek isteyecek.

16:58 -
Haberler Beşiktaş
Ahmet Nur Çebi’den iş insanlarına ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ‘Bırakmam Seni' kampanyası için Beşiktaşlı iş insanlarıyla bir araya gelecek. İlk olarak Rahmi Koç'la görüşecek olan Çebi, ardından diğer iş insanlarıyla buluşacak. Bu hafta Koç'la bir araya gelerek kampanya konusunda deneyimli iş insanının fikirlerini alacak olan Çebi, ayrıca yapılacak işbirlikleri hakkında da görüşmelerde bulunacak.

Ahmet Nur Çebi daha sonra Yıldırım Demirören, Nevzat Demir, Ethem Sancak ve Hüsnü Özyeğin gibi Türkiye'nin önde gelen isimleriyle bir araya gelmeyi planlıyor. ‘Bırakmam Seni' kampanyasıyla birlikte taraftarlara yönelerek kulübü borç yükünden kurtarmak isteyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı iş insanlarından gelecek desteklerle borç yükünü kısa sürede atlatmanın hesaplarını yapıyor. (İHA)

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