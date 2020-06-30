90’dan Sonra’da gündem şampiyonluk yarışı ve Süper Lig’de 29. hafta!

Sözcü Skor'un yeni podcast programı 90'dan Sonra'da bu hafta gündem Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı, 29. hafta maçları, Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş’ın formsuzluğu ve gördüğü tepki ve Trabzonspor’da son 5 haftada alınan 4 beraberlik-1 galibiyet oldu. Editörlerimizden Ümit Genç, Metin Aktaşoğlu ve Semih Kalkan; haftanın maçları, şampiyonluk yarışı ve daha fazlasını masaya yatırdı.

İşte sohbette öne çıkan satırbaşları:

Muhteşem bir haftaydı. Sezonun 3. devresinde en iyi hafta bu oldu. Takımlar da ısınmaya başladı. Tempo tuttukları görüldü ve mücadelenin dozajı arttı!

Ligde alt taraf yanıyor! Kayserispor 2 haftada gol yemeden 6 puan topladı. Pandemi arası onlara yaramış. Son 5 hafta maçları zor.

Bu hafta alt sıralarda bulunan takımların futbolcuları ve genel olarak maçları, ligin zirvesindeki takımlara göre çok daha iyiydi.

Burak, 10 numaradan almak istediği pasları attı!

Burak Yılmaz’ın sahada olması çok çok önemli Beşiktaş için… İkna olmuş ve mücadele etmek istiyor. Geçen hafta ve bu hafta da gördük. Diaby’nin de iki haftadır goller attığını görüyoruz. Burak’ın asistleri çok güzel iki haftadır.

Burak Yılmaz, 10 numaradan kendisine atmak istediği pasları attı arkadaşlarına. Çok komple bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu yaşta bile kondisyon olarak da çok iyi.

Sergen Yalçın geldikten sonra sadece 2 yenildiler ve bu maçlar istatistik olarak rakiplerine çok üstündüler. 5 hafta daha olsa Beşiktaş şampiyonluk potasına girerdi! Siyah-beyazlılar Antalyaspor maçında kaybedilen puanları arar!

Galatasaray’a kaos yarıyor!

Galatasaray orta sahadan kuruldu bir kadroyla Başakşehir’i afallattı! Orta saha oyuncuları İrfan Can ile Mahmut’u çok yordu.

Başakşehir’de son 2-3 sezon sonu düşen bir form var. Bu durumlar NBA’de var mesela! Çok zorlu anlarda, takımların veya yıldız oyuncuların boğulması var. Buna benzer anlar yaşıyorlar. Visca, Galatasaray maçın çok kötüydü.

Fatih Terim’in taktiksel başarısı var. Sınırlı bir kadroyla başa baş mücadele ettiler. Galatasaray camiası zor süreçlerden çok geçti ve şampiyonluklar yaşadı.

Otobüsün içindeki herkes gergin!

Trabzonspor’un Ankaragücü’ne iki puan kaptırması psikolojik olarak takımı çok etkiledi. Alanyaspor maçında yaşanan olaylar da takımı etkiledi. Oyuncuların hiçbirinin yüzünde tebessüm yok!

Ünal Karaman takımı, dışarıda konuşulanlardan uzak tutuyordu ama Hüseyin Çimşir ve yönetim şu anda bunu pek beceremiyor. Gülen bir tane adam göremedim mesela! Takım şampiyonluğa gidiyor ama otobüsün içindeki herkes gergin!

00:25 Alt sıralar ve Kayserispor’un çıkışı

02:41 Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması ve Burak Yılmaz’ın performansı

08:11 Başakşehir-Galatasaray karşılaşması

14:15 Trabzonspor’un Ankaragücü kaybı ve camiada görülen olumsuz hava!

21:52 Fenerbahçe’nin Malatyaspor karşısındaki geri dönüşü

25:34 Sivasspor’daki form düşüşü

26:49 Mert Hakan Yandaş’ın transfer durumu ve formsuzluğu

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