Yine olmadı!

Öyle bir maç ki Galatasaray için, kaybetsen lige havlu atacaksın. Berabere kalsan, işe yarayan bir sonuç olmayacak.

Final maçına çıkan bir takım gibi başladı, Galatasaray. Bu tip maçlara alışık olan ev sahibi Başakşehir ise oyuna ağırlığını koymaktan çok, kendi yarı sahasında kalıp ani atak hesapları içindeydi.

Savunma kanat oyuncuları Linnes ve Saracchi, ataklara olumlu katkı sağladılar, ilk yarı boyunca. Orta alanda Belhanda istekli gözüktü. Seri, savunma ve orta alan arasındaki bölgede başarılıydı. Ama santrforun olmayınca, şapkadan tavşan çıkarmak zordur, bu oyunda.

Gözle Emre'ye, biraz da Onyekuru'ya baktı, o kadar. “Feghouli, böyle final tipi maçlarda daha etkili olmalı” diye düşünmeden edemedim doğrusu. İkinci devreye 5 dakikada Demba Ba ile iki pozisyon bularak başlayan Başakşehir şunu hissettirdi: Bu devre atak oynayacağım. Aleksic, İrfan Can'ın iyi hazırladığı pozisyonda topu mükemmel yere bıraktı. Bu gol, çabuk atağa çıkmada başarılı olan Başakşehir'in avantajıydı, sanki.

Ama riskleri almak konusunda her şeyi yapan Galatasaray, beraberlik golü için uzun beklemedi. Emre takıma umut verdi. Sonrası rakibini iplere yaslamış bir boksör gibi indirmek için yüklendi, Cimbom. Fakat olmadı.

1 puan hiçbir işine yaramaz Galatasaray'ın.