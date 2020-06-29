Xavi’nin en büyük umudu Barcelona’ya teknik direktör olarak dönmek!

Barcelona’nın efsanevi orta saha oyuncusu Xavi Hernandez, Barça’ya bir gün teknik direktör olarak geri dönmek istediğini açıkladı. Doğru zamanı beklediğini söyleyen Xavi teknik olarak kendini hazırladığını da ifade etti.

Ocak ayında Ernesto Valverde’nin görevden alındığı dönemde Katar ekibi Al Sadd’ı çalıştıran Xavi, Quique Setien’den önce kendisine teklif geldiğini belirtti ve “Bana ocak ayında teklif getirdiler, konuşuyorduk. Onlara şartların ve zamanın doğru olmadığını söyledim” dedi.

‘En büyük umudum’

İspanyol gazetesi Sport ile bir video görüşmesi gerçekleştiren Xavi, “Şu an en büyük umudum Barcelona teknik direktörü olmak ve Barça’ya yeniden kupalar kazandırmak” dedi. Xavi göreve gelmesi halinde bir yapılanma planladığını da ifade etti:

“Ben kulübün adamıyım. Sıfırdan başlayacağımız bir proje için doğru zamanda dönmek isterim. Pek çok kez söyledim, Barcelona’da futbol hakkında karar veren kişi olmak istiyorum. Açıkçası seçimden sonra sahne ortaya çıkmış olabilir. Hiç bir ihtimali kapı dışarı etmiyorum.”