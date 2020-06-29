Trabzonspor’da hasar büyük!

Art arda alınan Alanyaspor ve Ankaragücü beraberlikleriyle 4 puan kaybedip şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle iyice sıkıntıya düştü. Alexander Sörloth (43 maç / 28 gol – 9 asist) ile birlikte takımın skor yükünü çeken isimler sırayla sakatlığa kurban gitti.

Önce Anthony Nwakaeme'yi (39 maç / 14 gol – 8 asist), ardından Caleb Ekuban'ı (28 maç / 9 gol – 7 asist) kaybeden Fırtına'nın kilit isimlerinden Abdulkadir Parmak da Ankaragücü maçını tamamlayamadı. Joao Pereira da sarı kart cezalısı. Pazar günü İstanbul'da Galatasaray'a karşı bu 4 isim forma giyemeyecek. Kulübedeki yetersizlik, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'i düşündürüyor.