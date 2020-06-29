Tamer Tuna: ’11 maçlık seri yakaladık’

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı değerlendirmede 10 kişi olmalarına rağmen yenilmediklerini belirtti.

“Her iki takım içinde maçta üretkenlik azdı” diyen Tuna, “Önceki haftalara göre üretkenliğimiz az oldu. Kanatları iyi kullanamadık. Gaziantep FK'nin hızlı ataklarına izin vermedik” diye konuştu.

Başarılı çalıştırıcı “Gaziantep FK ve biz iyi kadroya sahibiz. Yakaladığımız 11 maçlık seri bizi sevindirdi. Bütün oyuncularımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.