Sporsever’in yeni bölümünde gündem, sporda artan ırkçılık tartışmaları!

Sporsever'in yeni bölümünde Metin Aktaşoğlu ve Turan Bakülü spordaki gelişmeleri değerlendirdi. Vince Carter'ın basketbola vedası; Bernie Ecclestone'ın ırkçılık üzerine skandal açıklamaları, NASCAR'ın Konfederasyon Bayrağı'nı yasaklaması, Bubba Wallace'a ırkçı saldırı ve NFL yönetiminin demeçleri ile sistematik ırkçılık problemi, Sporsever'de masaya yatırıldı. Programda ayrıca Novak Djokovic ve skandala dönüşen Adria Tour'un tenis sezonuna muhtemel etkileri de konuşuldu.

00:44 Vince Carter’a veda

12:20 Bernie Ecclestone’dan ırkçılık üzerine skandal sözler

17:38 NASCAR pilotu Bubba Wallace’a yapılan korkunç ırkçı saldırı ve ABD’deki sistematik ırkçılık sorununun spora yansımaları

26:52 NFL’in açıklamaları, Colin Kaepernick’in aforoz edilmesi ve ‘dilin’ değişmesinin toplum değişim açısından önemi

34:39 Novak Djokovic’in cehalet kumpanyası ve Adria Tour’un tenis sezonunun kalanına muhtemel etkisi