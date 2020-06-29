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Paris Saint Germain, Layvin Kurzawa’nın sözleşmesini uzattı

Paris Saint Germain, 27 yaşındaki sol bek Layvin Kurzawa'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
19:27 -
Haberler Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, tecrübeli sol bek Layvin Kurzawa’yı takımda tuttu. 27 yaşındaki Fransız savunmacı, sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

2015 yılında Monaco’dan 25 milyon euro’ya transfer edilen Kurzawa, 123 maçta forma giyerken 13 gol attı. Deneyimli futbolcu PSG’de geçirdiği 5 sezonda 14 şampiyonluk yaşadı: 4 Ligue 1, 3 Fransa Kupası, 3 Lig Kupası, 4 Şampiyonluk Kupası.

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