Paris Saint Germain, Layvin Kurzawa’nın sözleşmesini uzattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, tecrübeli sol bek Layvin Kurzawa’yı takımda tuttu. 27 yaşındaki Fransız savunmacı, sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
2015 yılında Monaco’dan 25 milyon euro’ya transfer edilen Kurzawa, 123 maçta forma giyerken 13 gol attı. Deneyimli futbolcu PSG’de geçirdiği 5 sezonda 14 şampiyonluk yaşadı: 4 Ligue 1, 3 Fransa Kupası, 3 Lig Kupası, 4 Şampiyonluk Kupası.
4 saisons supplémentaires #Kurzawa2024 pic.twitter.com/znZzRDNYlG
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2020