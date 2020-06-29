ÖZET: Gençlerbirliği Kasımpaşa maç özeti ve golleri!

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta kapanış mücadelesinde Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. İki takımın zorlu mücadelesinde galip gelen taraf 2-0’lık skor ile Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa bu sonuç ile puanını 35’e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı. Gençlerbirliği Kasımpaşa maçının geniş özetini ve gollerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ Süper Lig 29. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Kasımpaşa 17. dakikada Fode Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekibin beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken maçtaki son sözü 90+5'te Dieumerci Ndongala söyledi ve Kasımpaşa sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa bu skorla puanını 35 yaparken Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı. İstanbul ekibi gelecek hafta sahasında Sivasspor'u ağırlarken Gençlerbirliği deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.