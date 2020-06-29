Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabını kapattı

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 2-0 kaybeden Sivasspor'un, ev sahibi olduğu maçlarda 16 maçtır süren yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşmanın 13. dakikada penaltı kaçıran ve sergilediği performansla hayal kırıklığına neden olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim olurken, genç futbolcu flaş bir hamle yaparak twitter hesabını kapattı. Yandaş ayrıca diğer sosyal medya hesaplarını da yorum yapılmasına engelledi.

ÇALIMBAY ELEŞTİRDİ!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0’lık yenilgi sonrasında maç sonunda Mert Hakan Yandaş’ın oyununu beğenmediğini belirtip, eleştiri getirmişti.

Çalımbay’ın Mert Hakan hakkındaki sözleri şöyle;

“En çok üzüldüğüm Mert Hakan'ın penaltıyı kaçırması ve sonra da çok aşırı şekilde üzülmesi. Oyundan koptu biraz. Belki çok iyi bir şekilde devam edebilseydi, maçı çeviren arkadaşımız olacaktı. Her futbolcunun ve her takımın başına geliyor.

Ben ikisini de çok seviyorum. Biz çok başarılı şeyler yaparken onların payları çok büyüktü. İnşallah kalan 5 maçta da iyi oynarlar. İnşallah istedikleri yerlere giderler ama tabii ki lig devam ederken böyle şeyler ortaya çıktığı zaman maalesef eleştiriler de gelebilir ama yapacak bir şey yok. Kalan 5 maçta görev verdiğim takdirde onlar da ellerinden geleni yapıp, görevlerini tamamlayacaklar.”