Kazakistan’da corona virüsü şoku! Kaisar’ın 25 futbolcusunda Covid-19 tespit edildi

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından çarşamba günü yeniden start almaya hazırlanan Kazak Premier Ligi’nde mücadele eden Kaisar’da corona virüsü şoku yaşanıyor.

A Takım’da 10, genç takımda ise 15 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Teknik Direktör Stoycho Mladenov konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunurken haberleri doğruladı.

Mladenov, “10 oyuncumuzun corona virüsü testi pozitif çıktı. Genç takım oyuncularını da ekleyince enfekte olan oyuncuların sayısı 25’e çıkıyor. Ben de teknik ekibimizin diğer üyeleri ile Bulgaristan’dan gelen santrfor Aleksandar Kolev’in testleri negatif çıktı” dedi.

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Takımın yapacağı antrenman iptal edilirken Mladenov, Kazakistan Futbol Federasyonu’ndan çarşamba günü oynamaları gereken Taraz maçı öncesi bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Toplamda bugüne kadar 21 bini aşkın vakanın tespit edildiği Kazakistan’da 183 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.