İşte Fenerbahçe’nin başantrenör adayları!

– Fenerbahçe Beko’da Genel Menajer Maurizio Gherardini’nin sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. NBA ekipleri Toronto Raptors ve Oklahoma City Thunder’da genel menajerlik ve danışmanlık yaptıktan sonra 2014’te sarı-lacivertli kulüpteki görevine başlayan İtalyan basketbol adamı, “Obradovic önderliğinde geçen harika 7 sezonun ardından yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız” açıklamasıyla değişime vurgu yaptı.

Gherardini ile sözleşme yenilenmesinin ardından gözler Obradovic’ten boşalan koltuğa çevrildi. Bu koltuk için iki aday öne çıkıyor: Sarunas Jasikevicius ve Andrea Trinchieri. Son anda bir sürpriz olmazsa yani Fenerbahçe yönetimi sağ gösterip sol vurmazsa, takımın başına bu iki isimden biri geçecek. Litvanya medyasının iddiasına göre Jasikevicius, Sırp ve İtalyan medyasının iddiasına göre ise Trinchieri, Fenerbahçe’ye yakın.

SÖZCÜ Skor, bu iki adayı masaya yatırdı:

Sarunas ‘Saras’ Jasikevicius: Litvanyalı basketbol efsanesinin, Fenerbahçe’ye gelmek için Gherardini'nin kalmasını şart koştuğu biliniyor. Bu şart gerçekleşmiş gibi görünüyor. 44 yaşındaki Jasikevicius, 2011’de formasını da giydiği Fenerbahçe camiasını yakından tanıyor. Obradovic’in de işaret ettiği isimlerden biri olan Saras’ın en ciddi talibi Barcelona.

Yeniden başlayan İspanya Ligi’nde tek maçlık final, Barcelona ile Baskonia arasında oynanacak. Katalan devinin başantrenörü Svetislav Pesic için takımda kalma şartlarından biri şampiyonluktu. Ancak yaşının 70 olması ve kan değişimi isteği, Pesic’in Barça’daki günlerinin sayılı olduğunu gösteriyor.

Barcelona ile Fenerbahçe arasındaki tercihini İspanya’dan gelecek haberlere göre yapacak olan Jasikevicius, düşük bütçeli Zalgiris’e iyi basketbol oynatmasıyla öne çıkıyor ancak bunun temelinde ‘Litvanya ekolü’ yatıyor. Daha yüksek bütçeli takımlarda daha iyi işler yapabileceğini söyleyenlerin sayısı hayli fazla.

Andrea Trinchieri: Cantu, Yunanistan Milli Takımı, UNICS Kazan ve Bamberg’den sonra, Obradovic’in adının özdeşleştiği, basketbolcu fabrikası Partizan’da büyük tecrübe kazandı. Sınırlı bütçelerle iyi takım kurması, takım kimyasını iyi oluşturması ve doğru basketbol oynatmasıyla tanınıyor. 51 yaşındaki İtalyan koça en büyük eleştiri, çalıştırdığı takımların son dakikaları kötü oynayıp kaybettiği maçlar yüzünden geliyor. Trinchieri’nin İtalyan, yani Gherardini’nin vatandaşı olması, onu tercih olarak öne çıkabilir.

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic’in şu sözleri, Fenerbahçe’nin teklifini doğrular nitelikte: “Önümüzdeki sezon oyuncular için kullanacağımız bütçe ve stratejimizi belirledik. Andre Trinchieri'yi kadroda tutmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Maalesef Partizan, diğer kulüpler kadar güçlü bütçelere sahip değil ve finansal anlamda bu takımlarla mücadele edemiyor.”

Deneyimli koçun Fenerbahçe camiasını memnun edecek çok önemli bir özelliği de var: Atatürk hayranı olması. Trinchieri’nin şu sözleri, onu sarı-lacivertli taraftarların gözünde ayrı bir yere oturtabilir:

“Annem bana 8-9 yaşındayken Atatürk'ü anlatırdı. 40 yıldır tanıyorum. Atatürk’ü okumaya ve izlemeye başladım. Atatürk'ün bu ülke için yaptıklarını kimse ortadan kaldıramaz. Ben tarihi çok severim ve geçen yüz yıldaki savaşlar hakkında çok kitap okurum. Türkiye'de olanları çok iyi bilirim. Atatürk iki savaş arasında bir dönemdeydi. Tüm Avrupa için inanılmaz zor bir dönemdi. Yani bana inanın, orada olmamama rağmen söylüyorum. Onun yaptıklarını şimdi kim yapabilir? Kimse. Hiçbir ülkede!”