Galatasaray’da savunma ‘Emin’ ellerde!

Galatasaray’da eksiklere Lemina ve Linnes de eklendi. Maçta stoper oynayan Lemina'nın çıkmasıyla oyuna 17 yaşındaki Emin Bayram girdi. Emin, 32 kez topla buluşup yüzde 81 pas başarısı yakaladı. Hava toplarında 6'da 4 başarı sağlarken 1 de pas arası yaptı. Emin, özellikle son dakikalarda Demba Ba'ya adım attırmadı ve tecrübeli golcünün sinirlenmesine neden oldu.

Genç oyuncu, “İlk başta heyecanlandım. Van Dijk ve Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum. Fatih hocama teşekkür ediyorum” diye konuştu.