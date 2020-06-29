Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Zirve yarışında kritik derbi!

Adım adım Süper Lig’de 34. haftaya ilerlerken derbi maçları ile heyecan doruğa çıkıyor. Ligin ikinci ve dördüncü sıradaki takımlarının karşı karşıya geleceği Galatasaray Trabzonspor maçı zirve yarışı açısından da kritik önem taşıyor.

Peki Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak. beIN Sports’ta canlı yayın ekranlara gelecek mücadele saat 21:00’da başlayacak.

GALATASARAY’DA HASRET 5 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında önemli bir müsabakaya çıkan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, pandemi sonrasında oynadığı 3. maçından da galip gelemedi. Diğer müsabakalarda 1 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

Galatasaray, ligde 8 maç üst üste kazandıktan sonra oynadığı 4 karşılaşmada da 3 puan alamamıştı. Başakşehir beraberliği ile Aslan'ın galibiyet hasreti de 5 maça çıkmış oldu. Bu 5 mücadelede 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.