Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen corona pozitif çıktı!

2017-18 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Hollandalı forvet Vincent Janssen, corona virüsüne yakalandı. Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son durumunu paylaştı.

Sezon başında Meksika ekibi Monterrey’e transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, “İlk olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Covid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim ve mümkün olan en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım” ifadelerini kullandı.

2017’de Fenerbahçe’nin Tottenham’dan kiraladığı yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük kısmında forma giyme şansı bulamamıştı.

Süper Lig kariyerinde beklenen performansı sergileyemeyen Janssen, Monterrey formasıyl çıktığı 13 lig maçında 2 gol atıp 1 asist yapabildi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin bir başka eski futbolcusu Josef de Souza da corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.