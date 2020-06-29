En güçlüyü eledi

Zirve yarışındaki en alternatifli kadroya sahip takımı ile en alternatifsiz takımının maçıydı. Bana göre sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Galatasaray ciddi eksiklerine rağmen, iyi mücadele etti hatta kazanacak pozisyonları bile buldu. Ama final paslarını o kadar kötü yaptı ki bu sonuç da kaçınılmaz oldu. Sonda yazacağımızı başta yazalım, bu beraberlik Başakşehir'i şampiyon yapar. Zira rakibiniz Galatasaray değilse kaybetme şansınız yok. Başakşehir en güçlü olanı eledi.

Fatih Terim elinde forvet kalmayınca sahaya 4-6-0 taktiği ile çıktı. Sürekli pas oyununu zorladı Galatasaray ama forveti olmamasına rağmen sürekli orta kesmeye çalıştı. Bu gereksiz girişimler de sonuç getirmedi.

Okan Buruk, Robinho tercihindeki hatasını anlayınca ikinci yarıya Demba Ba ile başladı ve bu değişiklik meyvesini verdi. Ancak Galatasaray pes etmedi ve yapması gereken yerden kısa pas ve bindirmelerle Emre ile golü, devamında da pozisyonları buldu. Ancak yetmedi.

Yıkık, dökük ve ağır hasarlı Galatasaray bir anlamda onur mücadelesinden ayakta kalarak çıkmayı başardı. Artık hedef ikincilik.

Türk futbolu için o kan belli diye defalarca yazdım. Okan Buruk modern futbol anlayışı ve futbol zekası ile bu ligin çok üzerinde. Okan hocayı alan geleceğini garantiye alır.