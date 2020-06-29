MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-2 Kasımpaşa

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Kasımpaşa 17. dakikada Fode Koita’nın attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekibin beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken maçtaki son sözü 90+5’te Dieumerci Ndongala söyledi ve Kasımpaşa sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Kasımpaşa bu skorla puanını 35 yaparken Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı. İstanbul ekibi gelecek hafta sahasında Sivasspor’u ağırlarken Gençlerbirliği deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
- MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
- 7. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koita'nın yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Mame Thiam'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
- 17. dakikada Mame Thiam'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Koita'nın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
- 27. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası içi kale önünde kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü.
- MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
- 64. dakikada sol taraftan Yusuf'un içeri çevirdiği topa Koita'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt kornere çeldi.
- 70. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topun sahibi olan Thiam'ın sert şutun kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
- 71. dakikada Pavelka'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın kaleye sokulup kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten oyun alanına döndü.
- 73. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ayite'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.
- 90+3. dakikada Haddadi'nin sol taraftan ortasında ceza yayı önünde Hajradinovic topla buluştu. Hajradinovic'in düzeltip doğrudan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
- 90+5. dakikada Tarkan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndongala'nın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2