MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-2 Kasımpaşa

Süper Lig 29. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Kasımpaşa 17. dakikada Fode Koita’nın attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekibin beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken maçtaki son sözü 90+5’te Dieumerci Ndongala söyledi ve Kasımpaşa sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa bu skorla puanını 35 yaparken Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı. İstanbul ekibi gelecek hafta sahasında Sivasspor’u ağırlarken Gençlerbirliği deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.