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Sözcü

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng’le ilgili kararını verdi!

Beşiktaş'ta yüksek maliyeti nedeniyle kadroda tutulmayacağı söylenen Kevin-Prince Boateng'in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak Bein Sports'ta yer alan özel habere göre Boateng ile Beşiktaş sezon sonunda vedalaşacak.

16:24 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng’le ilgili kararını verdi!

Beşiktaş ile Kevin-Prince Boateng birlikteliği sezon sonunda sona eriyor. Siyah-beyazlılar, Bein Sports’un haberine göre devre arasında kiralık olarak transfer ettiği yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmayacak.

Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan ve 6 aylık sözleşmeye imza atan Ganalı futbolcu, Süper Lig'in bitmesi ile birlikte takımına geri dönecek.

1987 doğumlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Boateng'in yüksek maliyeti ve takıma tam katkı sağlamaması sebebiyle satın alma veya tekrar kiralama konusunun masada olmadığı öğrenildi.

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Son güncelleme: 16:30 29.06.2020