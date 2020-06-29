Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng’le ilgili kararını verdi!

Beşiktaş ile Kevin-Prince Boateng birlikteliği sezon sonunda sona eriyor. Siyah-beyazlılar, Bein Sports’un haberine göre devre arasında kiralık olarak transfer ettiği yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmayacak.

Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan ve 6 aylık sözleşmeye imza atan Ganalı futbolcu, Süper Lig'in bitmesi ile birlikte takımına geri dönecek.

1987 doğumlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Boateng'in yüksek maliyeti ve takıma tam katkı sağlamaması sebebiyle satın alma veya tekrar kiralama konusunun masada olmadığı öğrenildi.