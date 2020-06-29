Başkan’dan çağrı: Efsane layık olduğu yere birlik ve beraberlikle gelecektir

Haftasonu oynanan Altay maçıyla 15 yıl aradan sonra 2'lige düşmeyi garantileyen Eskişehirspor camiasında üzüntü sürüyor.

Anadolu efsanesinin eski Başkanı Halil Ünal, takımın bu durumda olmasından dolayı üzüldüklerini söyledi.

Herkesin üzüntüsünü bir kenara bırakarak vakit kaybetmeden proje ve çalışma yürütmesi gerektiğinin altını çizen Ünal, “Sevdamızdan hiç bir zaman vazgeçmeyiz. Takımımız layık olduğu yere gelir. Geçmişte hatalar yapıldı. Altın yere düşmekle pul olmaz Eskişehirspor zor günler geçiriyor. Efsana layık olduğu yere gelecektir. Kimse üzülmesin artık önümüze bakacağız. Bizler de elimizden ne gelirse yaparak yeniden Eskişehirspor'u geçmişte olduğu ve yaşadığımız başarılara taşıyacağız. Efsane Anadolu'nun yeninde gurur olacaktır. Yeter ki buna inanalım. Birlik ve beraberliğimizi en üst seviyeye çıkaralım” dedi.