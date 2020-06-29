Başakşehir’in evi kale gibi!

Medipol Başakşehir, evinde yine yıkılmadı. Sahasında son 13 lig maçını kaybetmeyen ve üst üste 6 maç kazanan turuncu-lacivertliler, Galatasaray beraberliğiyle yenilmezliğini 14 maça çıkardı. 60 puana ulaşan İstanbul ekibi, 34 puanı iç sahada oynadığı maçlarda elde etti. Geride kalan 29 haftada evinde 15 kez boy gösteren Başakşehir, 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken tek yenilgisini sezonun ilk devresinde Fenerbahçe'ye karşı 2-1'le almıştı.

Fatih Terim Stadı'nda rakip kaleye 34 gol bırakan turuncu-lacivertliler, kalesinde 13 gol gördü. Sivasspor'un evinde mağlup olmasıyla Başakşehir, evindeki 14 maçlık yenilmezlik serisiyle Yigidolar'ı bu alanda yakalamayı başardı. Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan beri konuklarına puan şansı tanımamıştı.