Arthur Melo Juventus’ta, Miralem Pjanic Barcelona’da! İşte rakamlar…

İspanya La Liga devi Barcelona, 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha Arthur Melo’nun Juventus’a transfer olduğunu resmen açıkladı. Geçtiğimiz gün sağlık kontrolünden geçen genç futbolcunun bonservisi için 72 milyon euro + 10 milyon euro bonus ödeneceği duyuruldu.

Bu transferin netlik kazanmasının ardından Juventus orta sahası Miralem Pjanic’in de Katalan ekibine transferi resmileşmiş oldu.

Barcelona, Bosnalı futbolcuyu 60 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar ile transfer etti. 30 yaşındaki orta saha dört yıllık sözleşmeye imza atacak ve serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi.

Barcelona’dan yapılan açıklamada, Arthur’un sezon sona erdikten sonra Juventus’a transfer olacağı ifade edildi. 2018 yılında Gremio’dan 30 milyon euro’ya transfer edilen Arthur, Barcelona ile 72 maçta forma giydi.

ESPN’de yer alan habere göre Brezilyalı futbolcu 5 yıllık sözleşmeye imza atacak ve Barcelona’da kazandığından daha fazla maaş alacak.

2016 yılından beri Juventus forması giyen 30 yaşındaki Pjanic ise bu sezon oynadığı 24 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.