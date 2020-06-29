Ahmet Nur Çebi: Keşke sezon başında gelseydi!

Elindeki kadroyu en verimli şekilde kullanan ve Beşiktaş'ı ayağa kaldırıp Avrupa kupaları potasına sokan Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin yüzünü güldürdü. Çebi'nin Konyaspor maçını izlerken yönetici arkadaşlarına “Keşke sezon başında Sergen Hoca gelseydi. Bugün çok daha farklı bir pozisyonda olurduk” dediği öğrenildi.

Çebi, 20 Ekim 2019'da başkanlık koltuğuna otururken Yalçın, 29 Ocak 2020'de göreve gelmişti. Genç hocanın performansı, istatistiklere de yansıdı. Sergen Yalçın'lı Kartal, 10 maçta 2 puan ortalaması tuttururken galibiyet oranı yüzde 50'den yüzde 60'a çıktı, gol sayısında da patlama yaptı. Abdullah Avcı ile geçen 18 haftada takımın puan ortalaması, Yalçın döneminin gerisinde kaldı: 1.67.

İNDİRİM KONUSUNDA TAVİZ YOK!

Son iki maçta sergilediği performansla beğeni kazanan Beşiktaş, iç transferde kritik bir haftaya girdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, geçen hafta oyuncularla bire bir görüşerek maaşlarda indirim taleplerini yinelemişti.

Futbolcular bu hafta içinde kararlarını iletecek ve sezonun bütçesini oluşturacak yönetim, dış transfer çalışmalarına başlayacak. İndirim yapmayı kabul etmeyen oyuncuların birçoğuyla yollar ayrılacak. Bunlardan ilkinin Caner Erkin olması bekleniyor.