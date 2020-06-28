Süper Lig’de 29. hafta puan durumu! Başakşehir 2 puan kaybetti zirve karıştı…

Süper Lig’de 29. haftanın ardından oluşan puan durumunda şampiyonluk yarışı veren tüm takımların metametiksel olarak hesapları alt üst oldu. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. 52 puanda kalan sarı kırmızılılar zirvenin 8 puan gerisinde… Haftayı Ankaragücü beraberliği ile kapatan Trabzonspor’un lider Medipol Başakşehir ile puan farkı 2’de kaldı.

Şampiyonluğun diğer adaylarından biri olan Sivasspor, Kayserispor karşısında 2-0’lık skorla şok bir yenilgi aldı ve 53 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir ise Antalyaspor karşısına çıkacak. İşte Süper Lig’de 29. haftanın ardından oluşan puan durumu…

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