Sivasspor Kayserispor maç özeti ve golleri! Sivasspor evinde yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında bu akşam Sivasspor ile Kayserispor karşılaştı. Ev sahibi Sivasspor mücadeleden 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara aldı. Sivasspor Ligde 53 punada kalırken, konuk Kayserispor 28 puana yükseldi. Sivasspor ile Kayserispor arasındaki mücadelenin geniş özetini, gollerini ve önemli pozisyonlarını sayfamıda verdiğimiz link üzerinden izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Süper Lig’de 29. hafta heyecanı Sivasspor Kayserispor maçı ile devam etti. Nefes kesen maçta konuk ekip Kayserispor, ezeli rakibi Sivasspor’u 2-0’lık skorla yenerek kümede kalma adına oldukça kritik bir galibiyete imza attı. Sivasspor 53 puanda kalırken, Kayserispor 28 puanla 16. sıraya çıktı. Yiğidolar evinde bu sezon ilk kez yenildi, ilk kez gol atamadı; Kayserispor ise bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı.

Süper Lig’in 29. haftası İç Anadolu Derbisi’ne sahne oldu. Nefes kesen ve hem kümede kalma yarışını hem de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan 2-0’lık skorla konuk ekip Kayserispor oldu.

45+3’te Hasan Hüseyin Acar ve 83’te penaltıdan Mensah’ın golleriyle galibiyete uzanan Kayserispor bu sonuçla çok kritik bir galibiyet aldı ve uzun süre sonra 16. sıraya yükselerek kümede kalma umutlarını taze tuttu.

Maçın 12. dakikasında penaltı kazanan ve öne geçme şansı yakalayan ev sahibi Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş beyaz noktadan Panenka vuruşu denedi ancak top üstten dışarı gitti.

Yiğidolar, Trabzonspor’la farkı ikiye indirme şansını kullanamadı. Son beş maçta bir galibiyeti ve iki beraberliği bulunan Sivasspor fırsat tepti. Kırmızı-beyazlılar gelecek hafta Kasımpaşa’ya konuk olacak.

Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Kayserispor ise 30. haftada Beşiktaş’ı ağırlayacak.