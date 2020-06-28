ÖZET: Başakşehir Galatasaray maç özeti ve golleri!

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Zirve yarışındaki bu önemli mücadelede iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Bu skor ile Başakşehir 60 puana ulaşırken Galatasaray ise 52 puana yükseldi. Edin Visca’nın kırmızı kart gördüğü mücadeleden önemli pozisyonları ve golleri özet görüntülerden takip edebilirsiniz. İşte Medipol Başakşehir Galatasaray maç özeti izleme ekranı.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY: 1-1

Süper Lig’in 29. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

İki takımın da çok sayıda pozisyon bulduğu, tempolu ve zevkli geçen karşılaşmada puanlar paylaşıldı. Medipol Başakşehir, Visca’nın çift sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.

Medipol Başakşehir deplasmanına çok sayıda yıldızından yoksun gelen Galatasaray, ilk dakikalarda yaşadığı baskının ardından oyunun kontrolünü eline aldı. 9 orta saha oyuncusu ile sahaya çıkan Fatih Terim, bol paslı bir oyunu tercih etti.

Lider Medipol Başakşehir ise, hızlı başladığı karşılaşmanın 15. dakikasında sonra ilk yarıda oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı. İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda çift forvete dönen Medipol Başakşehir, Galatasaray kalesinde yoğun baskı kurdu. Demba Ba’nın oyuna girmesi ile rakip kalede daha etkili olan ev sahibi ekip, golü Aleksic ile buldu.

Golden sonra da baskılı oyununu sürdüren Medipol Başakşehir, 60. dakikaya kadar bulduğu fırsatlar yararlanamadı. Bu dakikadan sonra Galatasaray yeniden oyuna ortak olmayı başardı.

İkinci yarının başındaki baskıyı da kıran Galatasaray, beraberlik golünü Emre Akbaba ile buldu. Karşılıklı gelen gollerden sonra iki takım da orta sahayı çabuk geçerek pozisyonlar buldu. Ancak maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu beraberlikle puanını 60 yapan Medipol Başakşehir, haftayı en yakın Trabzonspor’un 2 puan önünde lider tamamlamayı başardı. Galatasaray ise 52 puana yükselmesine rağmen şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.