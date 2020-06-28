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Sözcü

Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

Bayern Münih´in Alman file bekçisi Manuel Neuer, şampiyonluk kupasıyla bugün antrenman yaptı. Neuer´in kupa ile idmanın görüntüleri büyük ilgi gördü.

17:40 -
Haberler Almanya Bundesliga
Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı
Almanya Bundesliga dün oynanan 34´üncü hafta maçlarıyla sona erdi. Daha önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, şampiyonluk kupasını aldı.
Münih’e ekibiyle 8´inci şampiyonluğunu yaşayan 34 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, bugün şampiyonluk kupasıyla salonda antrenman yaptı. Alman file bekçisi, kupayla yaptığı idmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Neuer´in şampiyonluk coşkusu, kısa süre içinde büyük ses getirdi. Alman file bekçisinin antrenman yaptığı sırada, arka planda takım arkadaşlarının gülüşme sesleri de videoya yansıdı.
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