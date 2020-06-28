Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

Almanya Bundesliga dün oynanan 34´üncü hafta maçlarıyla sona erdi. Daha önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, şampiyonluk kupasını aldı.
Münih’e ekibiyle 8´inci şampiyonluğunu yaşayan 34 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, bugün şampiyonluk kupasıyla salonda antrenman yaptı. Alman file bekçisi, kupayla yaptığı idmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Neuer´in şampiyonluk coşkusu, kısa süre içinde büyük ses getirdi. Alman file bekçisinin antrenman yaptığı sırada, arka planda takım arkadaşlarının gülüşme sesleri de videoya yansıdı.