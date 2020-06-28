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MAÇ SONUCU | Adana Demirspor Giresunspor 4-2 | Adana’da altı gollü maç

Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup ederek üçüncü sıraya yükseldi.

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MAÇ SONUCU | Adana Demirspor Giresunspor 4-2 | Adana’da altı gollü maç

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Aldığı galibiyetle puanını 51 yapan Adana Demirspor, üçüncü sıraya yükselirken, Süper Lig’e çıkma umutlarını sürdürdü. Giresunspor ise 44 puanla 8. sırada yer aldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral

Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic (Tayyip dk. 80), Traore, Aosman (Sinan dk.80), Pa Dibba (Tevfik dk. 89), Volkan (Berk dk.74), Okan, Mehmet, Hasan, Mehmet (Kone dk.89), Rassoul

Yedekler: Vedat, Tarık, Emre

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Giresunspor: Metin, Numan, Muhammed, Ahmet (Murat dk. 39), Mehmet (Renan dk. 46), Mehmet, Michael, Andrei, Özgür (Veysel dk. 66), Milinkovic, Del Valle (Muhayer dk. 66)

Yedekler: Adriano, Ahmet, Berkan, Alpay, Muhammed, Ertuğrul

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Rassoul (dk. 27), Pa Dibba (dk.30), Volkan (dk.51), Traore (dk. 69) (Adana Demirspor) Landel (dk. 67) Rusescu (dk. 79) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Landel (dk. 85) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Del Valle , Murat (Giresunspor), Volkan Şen, Traore, Hasan, Rassoul (Adana Demirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin sağ uzak çaprazdan çektiği şut direkten oyun alanına geri döndü.

GOL! 27. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı korner sonrası Giresunspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mehmet Akyüz'ün verdiği pası Rassoul düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

GOL! 30. dakikada Adana Demirspor'da Pa Dibba, Giresunspor'un ceza sahası içerisinde uzaklaştırmaya çalıştığı topu ağlarla buluşturdu. 2-0

48. dakikada Adana Demirspor'da Volkan Şen'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu Adana Demirspor lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Volkan, son vuruş anında duraklayarak topa vurduğu için hakem penaltıyı iptal ederek Şen'e sarı kart gösterdi.

GOL! 51. dakikada Adana Demirsporlu Volkan Şen, Pa Dibba'nın sağ kanattan açtığı ortaya sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

59. dakikada Giresunspor'da topun başına geçen Andrei ceza sahası dışında serbest vuruş kullandı. Andrei'nin sert vurduğu şutu kaleci Kurtuluş çıkarttı.

GOL! 67. dakikada Adana Demirspor’un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Giresunsporlu Landel alarak ağlara gönderdi. 3-1

GOL! 69. dakikada Adana Demirsporda Traore ceza sahası dışında aldığı topu uzaktan sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 4-1

GOL! 79. dakikada Giresunspor'da Veysel Ünal'ın ara pası sonrası topu alan Andrei, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2