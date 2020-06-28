Kulüben güçlü olmayınca

Trabzonspor, kendi sahasında erken bulduğu golden sonra tamamıyla psikolojik olarak müsabakanın çok rahat geçeceğini düşündü. Oyun içerisindeki bütün konsantrasyonunu kaybetti. Ve bir hazırlık maçı anlayışında karşılaşmaya devam etti. Şampiyonluğa oynayan bir takım için en büyük handikap budur. Nedenlerine bakacak olursak:

1) Bordo-mavililer, çok yumuşak bir takım. Özellikle orta saha ve forvet hattında oynayan bütün futbolcular top rakibe geçince rakipten topu kazanma mücadele etme ve defansa yardım etme konusunda son derece başarısız.

2) Takımın hücumsal olarak en etkili adamları Ekuban ve Nwakaeme de olmayınca Trabzonspor her müsabakada üç gol atmadığı sürece bütün karşılaşmaları riziko içerisinde.

3) Şampiyonluk yarışı veren ekipler için daima söyledik, sporcular fiziksel olarak yeterince hazırlanamadığı için çok ciddi sakatlıklar olacak ve birçok takım çok önemli oyuncularını kaybedecek. Kulübesi zengin olan ayakta kalacak. Maalesef Trabzonspor'un eksik oyuncularının yerini dolduracak kalitede oyuncusu yok.

4) Trabzonspor'un yetenekli ayakları Abdulkadir Ömür ve Sörloth bulmuş oldukları pozisyonları gole çeviremeyince müsabaka zora girdi. Oyuna hakim olsanız bile istediğiniz pozisyonları gole çeviremezseniz sonuç kaçınılmaz olur. Hüseyin hoca, bu durumun farkında ve Trabzonspor'dan hiç kimse Atletico Madrid gibi mücadele etmesini ve fizik gücüyle rakiplerini yıldırıp, ezip sonuç olmasını beklemesin.