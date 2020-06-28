Gomez´den futbola gollü veda! Kariyerinin son maçı…

Türkiye´de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı. Alman golcü, kariyerindeki son maçında takımı Stuttgart´ın Bundesliga 2´nin son haftasında sahasında oynadığı Darmstadt 98 maçıyla çıktı.

42´nci dakikada attığı golle kariyerini noktalayan Gomez, bu gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı. Darmstadt´a galibiyeti getiren golleri 32´nci dakikada Serdar Dursun, 53´üncü dakikada Matthias Bader ve 88´inci dakikada Tobias Kempe kaydetti. Türk futbolcu Serdar Dursun, takımının ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.

Stuttgart´ın doğrudan Bundesliga´ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82´nci dakikada yerini Sasa Kalajdzic´e bıraktı.