Gerçek avcı Yalçın!

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Abdullah Avcı dönemini her alanda solladı. Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından takımın oynadığı hücumcu futbol, sayısal olarak kendisini gösterdi. 1 Şubat'ta Rize'de takımın başında ilk maçına çıkan Yalçın, 10. maçını geride bıraktı. Abdullah Avcı yönetiminde maç başına 1.67 puan toplayan ve 1.55 gol atan Kartal, Sergen Yalçın'la maç başına 2 puan toplayıp ortalama 2 gol attı.

10 MAÇTA 20 GOL ATTILAR

Avcı döneminde 18 maçta 28 gol atan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde ise 10 maçta 20 gol buldu ve yüzde 50 olan galibiyet yüzdesini ise yüzde 60'a çıkardı. Beşiktaş ilk 18 haftada 24 gol yiyip maç başına kalesinde 1.33 gol görmüştü. Yalçın'lı 10 maçta ise Kartal 9 gol yedi ve 0.90 ortalama tutturdu. Sezon boyunca averajı tek hanelerde olan Beşiktaş, Denizli ve Konya maçlarında 8 gol atıp yalnızca 1 gol yedi.