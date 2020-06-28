Fenerbahçe’ye 10 dakika yetti

Karşılaşmanın son 10 dakikası keyif verdi demek yanlış olmaz. Eğer Fenerbahçe son 10 dakikadaki ekip anlayışını sergilemiş olsaydı fark bile atabilirdi.

Fenerbahçe maçı bırakmadı demek kadar aslında acı bir durum yok. Malatya karşısındaki performansını 90 dakika için değerlendirmek maçı anlatmamıza izin vermez. Biz iyisi mi son 10 dakikaya bakalım. O evinde yan bakılmayan, hırslı oyuncuları kadrosunda barındıran Fenerbahçe artık yok. Kalede güven vermeyen, defansı sıkıntılı, sıradan takımların bile üstüne gittiği bir takım görüntüsü vardı. Beraberlik golünü yedikten sonra uyandı ve bir daha uyumadı.

Gustavo büyük futbolcu. Kimse kusura bakmasın takımda tek ayakta kalan o… Tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadro olmayınca böyle oyuncular sahne alıyor.

Seyircisiz oynamak bir başka zulüm… Açıkçası pandemi sonrası futbolcular sakatlık belasından dolayı kendilerini zorlayamıyor. “Bu lig bitse de yeni sezon için hazırlıklara başlasak” diye iç geçiriyorlar.

Malatya rakibinin Fenerbahçe olduğunu anlamıştır. Fenerbahçe hafifsenmez, bu sezon durumu kötü olabilir ama evinde yenilmez. Futbolcu kalitesi düşük olsa bile formanın asaleti büyüktür. Bu da iyi bir ders olmuştur.