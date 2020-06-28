Fenerbahçe’nin eski yıldızı Josef de Souza corona yakalandı!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı eski yıldızı Josef de Souza’nın corona virüs testi pozitif çıktı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Eski futbolcumuz Josef de Souza’nın corona virüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza’nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz.” denildi.

EŞİNİN DOĞUMU İÇİN GİTTİ

Dünyada an itibariyle corona virüsün adeta merkez üssü haline gelen 1.3 milyon kişinin corona virüse yakalandığı ve günlük ölüm sayısının 1100 olduğu Brezilya’ya, üçüncü çocuğunun doğumu için giden Josef, burada corona virüse yakalandı. Josef, 14 gün oyunca Brezilya’da karantina altına alınacak ve eşi ile çocuklarını da göremeyecek.

Josef’te herhangi bir semptom olmadığı, durumunun iyi olduğu belirtildi. Josef’in corona virüs testi pozitif olduğu için Al Ahli’nin antrenmanlarına katılmak için Suudi Arabistan’a dönemeyeceği ve Brezilya’da kalacağı vurgulandı.