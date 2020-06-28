Fatih Terim: Üzgünüm

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Fatih Terim, futbolcularını kutladığını belirtirken “Bugün iyi oynadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Fatih Terim “Biz pandemide olan oyuncularımızı kaybettik. Diğer takımlar sakatlarını iyileştirdi. Kart cezalıları oldu. Olmayan kararlar oldu. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle oynamaya devam edeceğiz. Rakibimiz kim olursa olsun. Üzgünüm. Sonuna kadar bırakmadan devam edeceğiz” dedi.

Sakatlar hakkında bilgi veren ve Emin Bayram’ın ilk kez forma giymesini de değerlendiren tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı şu ifadelerle yorumladı:

“Karşılaşma öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak gibi unsurlar olduğunu söylemiştim. Bunları görmek istediğimi belirtmiştim. Bugün oyuncularımı kutluyorum. İyi oynadık. Kazanmamız gerekirdi ama bu kadar eksikle kolay değil. Oynanan futbol Galatasaray’a yakışan bir oyundu. Eksikleri bahane etmiyoruz. Bazı şeylerin arkasına sığınmıyoruz. Galatasaray formasını giyen herkes gereğini yapar. Bugün de futbolcularım bunu yaptılar.

Emin için de çok sevindim. Bugün olağanüstü mücadele etti. Süper Lig’de hava üstünlüğü en iyi üç oyuncudan biri… Kazanmadığımız için mutsuzum ama Emin için mutluyum. Çok yaklaştık. Çok da pozisyona girdik. Santraforumuz olmadığı için set çalışmıştık. Devam edeceğiz.

Lemina’nın durumu yarın belli olacak. Falcao oynar mı bilmiyorum. Ama kim oynarsa oynasın bu mücadeleyi, bu futbolu sergilemeye devam edeceğiz. “