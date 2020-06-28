Ersan Parlatan: ‘Kötü gidişata beraberlikle de olsa ‘dur’ dedik’

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, 3-3 berabere kaldıkları Alanyaspor maçını, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Ekran başındaki futbolseverlere hareketli ve keyifli bir maç izlettiklerini kaydeden Parlatan, maçın sonuna doğru artıkları golle gelen 1 puana sevindiklerini ifade etti.

Parlatan, maç içinde 3 kez yenik duruma düştüklerini hatırlatarak, “Oyuncularımız inatla skoru düzeltmek adına çabaladı ve mağlubiyeti kabul etmedi. Her şeylerini sahaya yansıttılar. Bunu zaman zaman iyi futbolla sahaya yansıttık, 90 dakikaya yayamadık” dedi.

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“Top bizdeyken iyi oynadığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullanan Parlatan “Kırılma anlarında daha dikkatli olmamız lazım. Yenik duruma düşüp tekrar beraberliği yakalamak zor. Son 2 maçımızı kaybetmiştik. Kötü gidişata bir beraberlikle de olsa ‘dur’ dedik” şeklinde konuştu.