CANLI YAYIN | Medipol Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle

Medipol Başakşehir Galatasaray maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz…

Trabzonspor’un 2 hafta üst üste puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda avantaj yakalayan Medipol Başakşehir zirvenin diğer adayı Galatasaray’ı konuk ediyor. Ligin ikinci yarısında toparlanarak yarışa ortak olan Galatasaray’da kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncular bir hayli fazla.

Son 4 maçtan galibiyet çıkaramayan Fatih Terim’in öğrencileri son 9 maçtır kaybetmeyen Medipol Başakşehir karşısında belki de sezonun kader maçlarından birine çıkıyor.

Medipol Başakşehir – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Medipol Başakşehir – Galatasaray maçı saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler!

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

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Galatasaray’da 7 önemli eksik

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Başakşehir’de tek eksik Martin Skrtel

Medipol Başakşehir’de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk’un, stoperde Ponck’a görev vermesi bekleniyor. Turuncu-lacivertli takımda Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.