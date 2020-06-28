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MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-1 Fraport TAV Antalyaspor

Gaziantep FK Antalyaspor maçı ile Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam etti. Hakan Özmert'in 66'da atılmasıyla 10 kişi kalan Antalyaspor, 58'de 1-0 geri düşse de 88'de Jahovic'in penaltı golüyle 1 puanı kurtardı. Antep'in galibiyet hasreti 7 maça, Antalyaspor'un yenilmezlik serisi ise 11 maça çıktı.

20:31 -
Haberler Antalyaspor
MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-1 Fraport TAV Antalyaspor

Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor’u konuk etti. Orta sıralarda mücadele eden ve tehlike hattından nispeten uzak konumdaki iki takımın mücadelesinde 1-1’lik sonuçla kazanan çıkmadı.

Ev sahibi 58’de Kayode ile öne geçerken 88’de Adis Jahovic penaltıdan skoru eşitledi ve son sözü söyledi. Antalyaspor’da 53’te 66’da sarı kart gören Hakan Özmert takımını 10 kişi bıraktı.

Seriler devam etti!

Bu sonuçla Gaziantep 35 puana, Antalyaspor ise 37 puana yükseldi. Antalyaspor, 9. sıradaki Antep ise 10. sıradaki yerini korudu. Gelecek hafta ligde 7 maçtır kazanamayan Gaziantep, Denizlispor’a konuk olacak.

Ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Antalyaspor ise şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir’i ağırlayacak.

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Son güncelleme: 23:25 28.06.2020