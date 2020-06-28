CANLI | Sivasspor Kayserispor maçı canlı yayın | Sivas Kayseri canlı izle

Sivasspor Kayserispor canlı! Sivasspor Kayserispor maçı ile Süper Lig’de 29. hafta heyecanı sürüyor. İç Anadolu Derbisi’nde zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Sivasspor, kümede kalma yarışı veren ezeli rakibi Kayserispor’un konuk ediyor. Sivasspor Kayserispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Sivasspor Kayserispor maçı izle bağlantısı da yer almakta.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Demir Grup Sivasspor’un 53 puanı bulunuyor. Sivas kazanarak Trabzonspor’la farkı 2 puana düşürmek istiyor. Maç eksiğiyle 25 puanla son sırada yer alan Kayserispor ise kazanarak uzun zaman sonra 16. sıraya çıkıp kümede kalma hedefine bir adım daha yaklaşmanın peşinde.

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KAYSERİSPOR: Lung, Sapunaru, Reinstra, Diego, Djedje, Mensah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets, Mesanovic

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

STAT: Yeni 4 Eylül Stadyumu

SAAT: 18.30

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Arslan ve Yasin Öztekin karşılaşmada forma giyemiyor. Konuk ekipte ise Nurettin Korkmaz’ın sakatlığını bulunuyor.