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CANLI | Sivasspor Kayserispor maçı canlı yayın | Sivas Kayseri canlı izle

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Sivasspor Kayserispor maçı ile devam ediyor. İç Anadolu Derbisi'nde ev sahibi Sivasspor şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek için, konuk ekip Kayserispor ise kümede kalma yarışında umutlarını artırmak için mücadele ediyor. Sivasspor Kayserispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Sivasspor Kayserispor maçı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

17:38 -
Haberler Futbol
CANLI | Sivasspor Kayserispor maçı canlı yayın | Sivas Kayseri canlı izle

Sivasspor Kayserispor canlı! Sivasspor Kayserispor maçı ile Süper Lig’de 29. hafta heyecanı sürüyor. İç Anadolu Derbisi’nde zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Sivasspor, kümede kalma yarışı veren ezeli rakibi Kayserispor’un konuk ediyor. Sivasspor Kayserispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Sivasspor Kayserispor maçı izle bağlantısı da yer almakta.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Demir Grup Sivasspor’un 53 puanı bulunuyor. Sivas kazanarak Trabzonspor’la farkı 2 puana düşürmek istiyor. Maç eksiğiyle 25 puanla son sırada yer alan Kayserispor ise kazanarak uzun zaman sonra 16. sıraya çıkıp kümede kalma hedefine bir adım daha yaklaşmanın peşinde.

SİVASSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KAYSERİSPOR: Lung, Sapunaru, Reinstra, Diego, Djedje, Mensah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets, Mesanovic

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

STAT: Yeni 4 Eylül Stadyumu

SAAT: 18.30

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Arslan ve Yasin Öztekin karşılaşmada forma giyemiyor. Konuk ekipte ise Nurettin Korkmaz’ın sakatlığını bulunuyor.

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Son güncelleme: 17:45 28.06.2020