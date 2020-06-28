Bazen 5 dakika ‘Fenerbahçe gibi oynamak’ yetiyor

Çok zor değil, Fenerbahçe rakiplerine, büyüklüğünü, futbolunu, kalitesini, formanın ağırlığını sadece 5-10 dakika gösterdiğinde neler olduğunu Kayserispor’dan sonra Malatyaspor karşısında da gördük.

Evet, Fenerbahçeliler için özellikle ilk 45 dakika “Bu kadar da kötü olunmaz” dedirten bir maç daha geride kaldı.

Emre Belözoğlu oyuna girince, Yeni Malatyaspor da 65’te hatalı bir kararla 10 kişi kalınca sarı-lacivertlilerde biraz kıpırdanma yaşandı. Muric, son 10-15 denemesinin birinde sonunda çerçeveyi buldu. Artık Fenerbahçe, farka gidebilir derken ilk yarıdaki ruh haline bürünüldü. İki yan top, inanılır gibi değil ve Fenerbahçe 2-1 geride.

Son 5 dakika ise Fenerbahçeli futbolcular giydiği formanın ağırlığını hissetti. Tabii ki buradan maçı çevirmede şans faktörü de oldu ama önemli olan ortaya koyulan istekti. Kayserispor’dan sonra Malatya karşısında da son 5 dakika bu isteğin ortaya konması biraz olsun Fenerbahçelilere gülümsetti.

Kayseri karşısındaki 5 dakikalık dönüşün Trabzonspor’a yetmeyeceğini söylemiştim. Malatyaspor karşısındaki bu 5 dakika da ligin kalanına yetmez. Fenerbahçe kalan 5 maçta 15 puan alabilir mi, kimsenin ümidi yok. Ama bu 5 dakika genele yayılırsa Fenerbahçe ligi hiç ummadığı şekilde teselli edici bir yerde bitirebilir.

10 kişi kalan, kümede kalma mücadelesi veren, ikinci yarının en başarısız takımı olan rakibi karşısında bu futbolun gerçekten açıklaması olamaz. Böyle bir galibiyetin övülecek tarafı da pek yok.

Futbolcular adeta “lig bitsin de gidelim” havasında. Fenerbahçe, kalan 5 haftada bu felsefedeki oyuncularla gerekirse devam etmeyip, gelecek sezonun radikal değişikliklerine şimdiden başlamalı.

Ozan Tufan için şunu söylemek gerekir, lütfen yeteneklerini konuştur. Açıkçası tüm takım gibi sahada Ozan da sahada döküldü ve en kötülerden biriydi. Ama son 5 dakika klasını konuşturdu. Gol vuruşları basit gibi gözükebilir ama bir orta saha oyuncusun ceza sahası içinde nasıl pozisyon alması gerektiğini ders gibi gösterdi. Ozan maçın geneline bu performansı yaymalı. Her zaman 85 dakika sahada kalamayabilir ve son 5 dakikadaki fırsatı bulamayabilir.

Gelelim hakeme, böyle bir kırmızı kart olamaz. Gökhan Töre’nin atılması gerçekten skandal. Malatyaspor için önümüzdeki hafta ciddi bir kayıp. Ligin kaderiyle oynanan bir karar daha. Ancak, Malatya son dakikalarda 2-1 öne geçmeseydibütün suç hakeme yıkılabilirdi. 89. dakikada golü bulup 2-1 öne geçmişsin, rakibin demoralize olmuş ve maçı 3-2 kaybediyorsun. İsyanlarında haklılar ama iğneyi hakeme, çuvaldızı da kendilerine batırmaları gerekir.