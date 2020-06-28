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Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Zirve yarışında kritik mücadele!

Süper Lig'de 29. haftanın en kritik maçı Başakşehir Galatasaray arasında oynanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takımda kazanarak şampiyonluk iddiasını güçlendirerek yola devam etmek istiyor. Galatasaray'da Fernando Muslera, Florin Andone, Radamel Falcao ve Marcao maçın kadrosunda yer almayacak. Peki Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

12:47 -
Haberler Başakşehir
Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Zirve yarışında kritik mücadele!

Süper Lig’de 29. hafta Başakşehir Galatasaray maçı ile devam ediyor. Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.

Medipol Başakşehir son 5 haftaya lider girmek istiyor. Peki Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maç, 28 Haziran Pazar günü saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.

FARK 8 PUAN

Başakşehir puan tablosunda Galatasaray'ın 8 puan üstünde yer alıyor. Galatasaray lider Başakşehir'i yenerek puan farkını indirmek ve son maçlar yaklaşırken zirveyle farkı azaltmak istiyor.