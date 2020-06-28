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Sözcü

Antalya deplasmanı öncesi Medipol Başakşehir’de üç şok birden!

Medipol Başakşehir'de, Antalyaspor maçı öncesi üç oyuncu cezalı duruma düştü.

23:20 -
Haberler Başakşehir
Antalya deplasmanı öncesi Medipol Başakşehir’de üç şok birden!

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu zorlu müsabakada turuncu-lacivertlilerin üç önemli oyuncusu cezalı duruma düştü. Mücadelenin 15. dakikasında sarı kart gören Danijel Aleksic ile 41. dakikada sararan Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırına ulaştı.

Aleksic ve Mahmut, önümüzdeki hafta İstanbul ekibinin deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Aynı zamanda Edin Visca da gördüğü kırmızı karttan dolayı Antalya'da takımını yalnız bırakacak.

Antalyaspor Medipol Başakşehir