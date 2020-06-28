Ali Ece’den çarpıcı sözler: ‘Portekizli scout’lar Fenerbahçeli Cenk Alptekin için mesaj attı’

NTV’de yorumculuk yapan Ali Ece, Fenerbahçe’nin 3-2 kazandığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunurken kendisini Portekiz’den scout’ların aradığını söyledi ve çarpıcı detaylar verdi.

Portekizlilerin Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Cenk Alptekin’i izlemeye gelmek için kendisine mesaj attıklarını söyleyen Ece, “Portekizli scout’lardan bir tanesi mesaj attı bana ‘Maçı izlemeye gelecektik, Cenk Alptekin var 1.90’un üzerinde solak stoper’, dedim ki ‘Ben de senden duyuyorum. Hiç oynatmıyorlar ki nereden bileceğim’ dedim” ifadelerini kullandı.

Genç futbolcuların şans bulamamasını eleştiren Ali Ece sözlerini şöyle sürdürdü: “Bak takımda 1.90’un üzerinde stoper var oynatmıyorlar bile. Bu maçta oynatmayacaksan ne zaman oynatacaksın? Al duran toptan iki tane gol yedin. Mesela Gürkan Başkan var. Bu çocuklar oynamayacaksa altyapı takımı olmasın. Tahir hocayı da altyapının başına getirmeyin.”

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve U19 takımında forma giyen stoper Cenk Alptekin, 2 sene önce sarı lacivertli takımla profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Sarı lacivertlilerin altyapısında yetişen ve forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan Juventus’lu Merih Demiral da ilk olarak Portekiz’in Alcanenense ekibine transfer olmuş ve kendisini gösterme fırsatı yakalamıştı.