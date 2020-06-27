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Tranbzonspor Ankaragücü maç özeti! Trabzon zirve yarışında yara aldı…

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından olan ve zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor Ankaragücü'nü ağırladı. Çok erken bir golle henüz 3. dakikada öne geçen Trabzonspor 63. dakikada yediği golle beraberliğe razı oldu. İşte Trabzonspor Ankaragücü maçının özeti ve detaylar...

23:15 -
Haberler Ankaragücü
Tranbzonspor Ankaragücü maç özeti! Trabzon zirve yarışında yara aldı…

Trabzonspor zirve yarışında yara almamak için galibiyet parolasıyla çıktığı karşılamada berabere kaldı ve 1 puana razı oldu. Trabzonspor Ankaragücü maç özetini yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

MAÇIN DETAYLARI

Trabzonspor, 3. dakikada Sörloth ile 1-0 öne geçti. Ankaragücü’nde Scarione, 26. dakikada karşı karşıya pozisyonda Uğurcan’ı geçemedi. İlk yarı 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Ankaragücü, 63. dakikada Rodrigues’in penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. Ankaragücü, Rodrigues’in 81. dakikada kırmızı kart görmesi ile sahada 10 kişi kaldı.