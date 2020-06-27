Tranbzonspor Ankaragücü maç özeti! Trabzon zirve yarışında yara aldı…

Trabzonspor zirve yarışında yara almamak için galibiyet parolasıyla çıktığı karşılamada berabere kaldı ve 1 puana razı oldu. Trabzonspor Ankaragücü maç özetini yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

MAÇIN DETAYLARI

Trabzonspor, 3. dakikada Sörloth ile 1-0 öne geçti. Ankaragücü’nde Scarione, 26. dakikada karşı karşıya pozisyonda Uğurcan’ı geçemedi. İlk yarı 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Ankaragücü, 63. dakikada Rodrigues’in penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. Ankaragücü, Rodrigues’in 81. dakikada kırmızı kart görmesi ile sahada 10 kişi kaldı.