Trabzonspor’a bir şok daha! Galatasaray maçında cezalı

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor’da Joao Pereira, karşılaşmanın 52. dakikasında hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Peraira, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
Pereira, Galatasaray’a karşı oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek. Pereira dışında Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Ekuban ve Nwakaeme de zorlu maçta bordo-mavili ekipteki yerlerini alamayacak.
Karşılaşmanın 59. dakikasında ise Pereira, ceza sahası içinde topun eline çarpması sonrası penaltıya sebebiyet verdi. Ankaragücü, Rodrigues’in penaltı gölüyle maçta beraberliği yakaladı.