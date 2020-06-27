Trabzonspor Ankaragücü maçı saat kaçta? Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında sahadan bir puan ile ayrılmış ve liderliği Başakşehir'e kaptırmıştı. Trabzonspor, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 57 puanla ligde ikinci sırada bulunurken, Ankaragücü ise 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor. İşte Trabzonspor Ankaragücü maçı ile ilgili son gelişmeler…

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ankaragücü maçı bu akşam 21.00'da başlayacak. Maçın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

21.00'da başlayacak Trabzonspor Ankaragücü karşılaşması beIN SPORTS HD1’den yayınlanacak.

TRABZONSPOR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında iki puan bırakan ve liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, bu hafta hata yapmak istemiyor. Bordo-mavili ekip, bu maçı kazanıp, yarın oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçının skoruna göre liderliği geri alabilir. Trabzonspor'un galibiyet için en güvendiği isim ise golcü Sörloth.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Ankaragücü'nde hafta için oldukça hareketli geçti. Başkent ekibi, Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı ve takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi. Genç hoca, yeni takımı ile ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.