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Tahkim Kurulu’ndan Ahmet Ağaoğlu’na kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler Emin Kahraman, Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan´ın idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebini oy birliğiyle reddetti.

17:08 -
Haberler Futbol
Tahkim Kurulu’ndan Ahmet Ağaoğlu’na kötü haber

Tahkim Kurulu Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun idari tedbirinin devamına karar verdi. TFF Tahkim Kurulu bugün (24) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK’nın 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir açıklaması yapıldı.

Ahmet Ağaoğlu trabzonspor Türkiye Futbol Federasyonu
Son güncelleme: 17:38 27.06.2020