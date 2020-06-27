Rıdvan Dilmen: ‘Emre Belözoğlu’nun içi yanmalıdır’

Süper Lig’in 29. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe mücadeleyi 3-2 kazanırken 65. dakikada Gökhan Töre’nin kırmızı kart gördüğü pozisyon tartışma yarattı.

Emre Belözoğlu ile birlikte hava topuna yükselen Töre, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, “Hepimiz aldatmaya yönelik hareketler yapmışızdır ama böyle yapmadık. Emre Belözoğlu’nun içi yanmalıdır diye düşünüyorum” dedi.

İşte Dilmen’in açıklamaları;

“Hakem Ali Şansalan'ın Gökhan Töre'ye gösterdiği 2 sarı kart da yanlış. Görmeden verdi. Rakip oyuncular ahh dedi, kafasını tuttu, hakem kart gösterdi. Emre Belözoğlu, Gökhan Töre’yi attırmasının üzüntüsünü yaşayacaktır. Emre Belözoğlu gibi bir oyuncu için bu olmadı. Hepimiz aldatmaya yönelik hareketler yapmışızdır ama böyle yapmadık. Emre Belözoğlu’nun içi yanmalıdır diye düşünüyorum.”

“EMRE İYİ BİR ŞEY YAPMADI”

“Bir Fenerbahçeli olarak benim adıma anlamlı bir galibiyet değil. Emre Belözoğlu da çok üzgündür. Bu oyuncular maç başı oynuyor. Fenerbahçe puanını aldı ama Emre Belözoğlu iyi bir şey yapmadı. Ağabeyi olarak üzgünüm.”

“Fenerbahçe iç sahada geriye düşmesine rağmen iki maçı da kazandı. Emre Belözoğlu maça girince bu maçları kazandı. Bugüne kadar Emre ilk 11’i ve oyuncu değişikliklerini etkiliyordu. Bu kez ilk defa Tahir Hoca ve ekibi maçı yönetti. Emre futbolcu profiline geçti.”