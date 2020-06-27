NBA’de 16 yeni pozitif vaka

NBA ve oyuncu birliği NBPA, Orlando’da yeniden başlayacak sezon için yapılan Covid-19 testlerine 302 oyuncunun girdiğini ve bu oyunculardan 16’sının testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yüzde 5,3 orana tekabül eden pozitif sonuçlu çıkan sporcular, salgın protokolüne göre karantinaya alındı. Oyuncular pandemiden kurtulduktan sonra takımlarının hazırlık kamplarına katılabilecekler.

NBA’in açıklamasına göre testler 23 Haziran’da yapıldı. Pozitif çıkan testlerin hangi takımlardan çıktığı bilgisi saklı tutuluyor. Sporcular gün aşırı olarak testten geçmeye devam edecekler. Açıklanan takvime göre, 1 Temmuz’da oyuncuların kişisel hazırlık kampları başlarken takımlar 7 Temmuz’dan itibaren Orlando’daki Disney World’e hareket edebilecek.

NBA’de sezon 30 Temmuz’da yeniden başlayacak.

FLORIDA EYALETİNDE VAKA SAYISI ARTIYOR

Maçların oynanacağı Orlando şehri Florida eyaleti bağlı bulunuyor. Florida’daki vaka sayısı ise geçtiğimiz hafta boyunca artmaya devam etmişti.

Eyaletin sağlık örgütü tarafından dün yapılan açıklamada yeni 8 bin 942 vaka belirtilmişti. Yapılan testlerde pozitif çıkan vaka sayısı oranı yüzde 13,5 civarında seyrediyor.

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