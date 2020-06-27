MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Erzurumspor 1-3 | Erzurumspor’un zirve takibi sürüyor

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Osmanlıspor evinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bu galibiyetle puanını 53 yapan Erzurumspor, maç fazlasıyla lider Hatayspor ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Osmanlıspor ise 24 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican (Oğuz Yıldırım dk. 79), Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Ülgen, Jovan Blagojevic, Mertan Caner Öztürk (Berk Yiğit Karadağ dk. 75), Halil İbrahim Esen (Batuhan Yılmaz dk. 66), Doğukan Efe, Eric Ayuk, Erdem Çetinkaya (Yiğit Kotan dk. 46)

Yedekler: Castanero, Berkay Anıl Demir, Okan Deniz, Todorovic, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas

Teknik Direktör: Ali Güneş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Mucahit Albayrak, Hasan Hatipoğlu (Merthan Açıl dk. 72), Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç, Jasmin Scuk, Hamroun (Hasan Ayaroğlu dk. 79), İbrahim Akdağ, Obertan, İbrahim Sissoko (Emrah Başsan dk. 86), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Oltan Karakullukçu dk. 79)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Pote

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Mertan Caner Öztürk (dk. 45+2 pen.) (Osmanlıspor), İbrahim Sissoko (dk. 37), Ömer Hasan Şişmanoğlu (dk. 40 ve 70)

Sarı Kartlar: Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 37′ Cenk Ahmet’in pasında topla buluşan Sissoko’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

GOL! 40′ Hamroun’un pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

GOL! 45+2′ Osmanlıspor’un kazandığı penaltı atışını Mertan Caner Öztürk kullandı. Mertan’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

GOL! 70′ Cenk Ahmet’in pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3